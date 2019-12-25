Вязаная елка украсила солнечногорское Поварово. На ее изготовление ушло 4 км ниток

Четыре километра ниток потратили на изготовление елки в солнечногорском Поварове. Необычную новогоднюю красавицу установили в фойе дома культуры «Геофизик».

Источник фото: телеканал «360»

Трехметровую ель сшили из 138 вязаных квадратов. Игровую экологическую акцию под названием «Елка без топора» организовали и провели сотрудники Поваровской библиотеки.

Каркас для экологической ели изготовил Евгений Учуватов — победитель губернаторской премии «Наше Подмосковье — 2019» в номинации «Экология». На вырученную сумму он приобрел аппарат для сгибания арматуры и теперь использует его для создания металлических фигур. А вязали елку всем поселком, каждая мастерица — по квадрату.

«Когда приносили квадраты, пришла женщина с маленьким ребенком. И сказала, что хочет привести своего ребенка через несколько лет к этой елке и рассказать о том, как они вместе вязали этот квадрат», — рассказала организатор акции Оксана Гаврицкая.

Елку жители Поварова смогли собрать за три недели. Теперь нитяная зеленая красавица радует гостей местного дома культуры.

А активисты ярнбомбинга (yarnbombing — уличное вязание, украшение города вязаными элементами — прим. ред.) собираются подобным образом обвязать стволы городских деревьев на предстоящую зиму.