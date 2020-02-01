Вячеслав Разбегаев открыл клуб «Активное долголетие». Он стал вторым в Одинцове

Ни минуты не могут усидеть на месте, энергия бьет ключом! В Одинцове пенсионеры все чаще присоединяются к «Активному долголетию». В округе открылось уже второе отделение клуба.

Источник фото: телеканал «360»

Выступление к открытию второго отделения клуба «Активное долголетие» его участники приготовили всего за два дня. Специально пришли пораньше, чтобы успеть порепетировать.

Фитнес и танцы — лишь часть из многочисленных направлений работы клуба. Современные бабушки хотят идти в ногу со временем. Поэтому для них запустили компьютерные курсы. Учат пользоваться интернетом, социальными сетями и мобильными приложениями. Участницы считают, что клуб «Активное долголетие» для тех, кто молод душой, несмотря на цифры в паспорте.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одно востребованное направление — рукоделие. За разговорами про внуков эти мастерицы могут сделать из ниток все что угодно. Свитер, игрушку, картину — для них нет ничего невозможного.

Источник фото: телеканал «360»

На празднике в честь открытия еще одного отделения «Активного долголетия» перед одинцовскими пенсионерами выступил Вячеслав Разбегаев. Песню «Старый клен» вместе с ним пел весь зал.

Вступить в клуб активное долголетие можно в центре социального обслуживания или через приложение «Мобильный центр социальных услуг». Предложение актуально для женщин 55+ и мужчин 60+. Они могут бесплатно посещать не только обучающие программы, но и экскурсии, концерты и другие интересные события в Подмосковье.