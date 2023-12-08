Подмосковье 08 декабря 2023, 12:10 Худрук «Русского балета» Вячеслав Гордеев получил премию «Золотая маска» Театр "Русский балет"

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Союз театральных деятелей России утвердил имена лауреатов специальной премии «Золотая маска». За выдающийся вклад в развитие театрального искусства отметили художественного руководителя «Русского балета» Вячеслава Гордеева. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Вячеслав Гордеев отметил сразу две значимых даты в этом году — 75-летие со дня рождения и 55 лет творческой деятельности.

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Вклад маэстро в мир балета невозможно переоценить. Балетмейстер, хореограф, педагог, народный артист СССР. Лауреат всесоюзного и международного конкурсов, солист балета.

В 1984 году стал руководителем коллектива «Русский балет». В репертуар вошли лучшие произведения мирового классического наследия. В 1989 году труппа была преобразована в театр.

Ранее Вячеслав Гордеев получил орден «За заслуги в культуре и искусстве».