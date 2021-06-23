Вячеслав Фетисов встретился с воспитанниками Хоккейной академии в Домодедове

Вячеслав Фетисов и глава г. о. Домодедово Александр Двойных провели встречу с воспитанниками Хоккейной академии. У ребят уже закончился сезон тренировок, и пообщаться получилось за пределами ледовой арены. В сентябре учащиеся академии выйдут играть уже на первенство Московской области.

«Мы рады, что сумели создать атмосферу — домашнюю, дружескую, командную. И мы точно с первого дня, когда решили вам этот дом предоставить, знали, что сумеем создать те условия, где вы, соревнуясь друг с другом, будете расти», — сказал Вячеслав Фетисов.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в Академии Фетисова — более 400 ребят, причем половина тренируется бесплатно. Однако дефицит мест существует. Решить проблему поможет строительство новой ледовой арены на стадионе «Авангард». Ее проект войдет в государственную программу. Кстати, на встречу с легендарным спортсменом пришли и ребята из Домодедовской художественной школы. В спорткомплексе они организовали выставку своих работ, среди картин были и портреты Вячеслава Фетисова. Один из них подарили именитому гостю, он, растрогавшись, пообещал повесить его в своем кабинете.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году спортивному комплексу «Легенда» исполнилось четыре года. Здесь легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов когда-то предложил открыть свою академию. Эта идея понравилась руководству города — и с тех пор здесь растят будущих чемпионов.