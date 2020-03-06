Хоккеист Вячеслав Фетисов поздравил с 90-летним юбилеем ветерана из Подольска

Хоккеист Вячеслав Фетисов поздравил Труженика тыла с девяностолетием. Спортсмен пришел в гости к Людмиле Волковой из Подольска, которая отмечает свой юбилей.

В годы войны Людмила Волкова трудилась в колхозе, собирала пшеницу. После Победы 40 лет отработала на заводе имени Королева экономистом. Уйдя на пенсию, женщина занялась воспитанием внуков, помогала с внучкой и соседке.

Сейчас Людмила Волкова живет со своей большой семьей — всемером. Вячеслава Фетисова труженица тыла угощала голубцами. Хоккеист принес не только цветы и подарки, но и передал памятную медаль от президента и зачитал поздравление.

Подробности в сюжете канала «360».