Вячеслав Фетисов и Лео Бокерия стали почетными гражданами Подмосковья

Губернатор Андрей Воробьев объявил Вячеслава Фетисова и Лео Бокерию почетными гражданами Подмосковья. Такое объявление глава региона сделал перед ежегодным обращением к жителям Московской области.

Андрей Воробьев напомнил о вкладе, который Лео Бокерия внес в жизнь страны и Подмосковья.

«Очень давно Лео Антонович Бокерия работает у нас в медицине, спасает людей. Самых-самых маленьких и взрослых. Несмотря на свой авторитетный возраст, он каждое утро начинает в операционной. Утром ему невозможно дозвониться. Поэтому, Лео Антонович, для меня большая честь в этом зале вручить вам звание „Почетный гражданин Московской области“», — сказал губернатор.

Бокерия поблагодарил Воробьева. После объявления почетным гражданином Вячеслава Фетисова тот выступил с речью.

«Для меня большая честь и радость сегодня войти в когорту великих людей Подмосковья, нашей стране, среди которых великие ученые, конструкторы, врачи. Московская область — уникальный регион. Здесь можно проследить всю эволюцию нашей страны и государства — от исторических и культурных ценностей до того, что здесь собраны наукограды. Великий регион», — сказал Фетисов.

Он выразил мнение, что экология и природа — это такие же богатства Московской области, как и жители. Легендарный хоккеист отметил, что будет и дальше вместе с властями региона вести работу по этому и другим важным направлениям.

«Я готов и дальше стараться на благо жителей региона», — заключил Фетисов.

Лео Бокерия — ведущий кардиохирург, академик РАН и РАМН. С 1968 года работает в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.

Вячеслав Фетисов — легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион. В 2002 году являлся главным тренером и генеральным менеджером сборной РФ по хоккею на Олимпийских играх. Под его руководством команда завоевала бронзу. С 2016 года — депутат Госдумы РФ.