Подмосковье 16 января 2024, 20:03 «Вижу каждое сообщение». Воробьев — о проблемах с отоплением в Солнечногорске Губернатор Воробьев обсудил с жителями Солнечногорска проблемы отопления Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

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Передвижные блочно-модульные котельные продолжают работать на территории Московской области для бесперебойного обеспечения тепла граждан. Четыре БМК установили на котельной «ГЭМЗ» в Солнечногорске. Сейчас в 52 многоквартирных дома, которые она отапливает, вернулось тепло. Губернатор Андрей Воробьев пообщался с местными жителями около одного из объектов на улице Вертлинская.

Глава региона подчеркнул, что для решения проблем с отоплением в Солнечногорске, «Газпром теплоэнерго» установил в округе дизельные блочно-модульные котельные. Также сделали и в Воскресенске.

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«Еще нам помог Питер — дал передвижные котельные на объекты, где требуется более высокая температура. На „ГЭМЗ“ мы тоже поставили БМК. Сегодня я приехал убедиться, что они работают, и очень надеюсь, что вы почувствовали разницу», — рассказал губернатор.

Сейчас утечки на сетях устранены, а котельная работает в штатном режиме. Для того, чтобы граждане чувствовали себя комфортно, специалисты ведут работы по гидравлике.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

В ходе рабочей поездки губернатор посетил Екатерину Козелкову в доме № 32 по улице Колхозная. Многоквартирный дом отапливает котельная «ГЭМЗ». Женщина рассказала, что в квартире стало заметно теплее, но остались некоторые проблемы с горячей водой.

«Сейчас мы ребят из „Газпром теплоэнерго“ отправили менять фильтры, чтобы вода была горячее», — отметил Андрей Воробьев.

Константин Семенец

Кроме того, глава региона пообщался с детьми и воспитателями детского сада № 10. Его также отапливает котельная «ГЭМЗ». 9 января в учреждении отключили отопление, но после подключения БМК тепло вернулось.

Всего из 63 учреждений образования в городском округе Солнечногорск 59 работают в штатном режиме, в трех есть дежурные группы, а Гимназию № 6 открыли для старших классов.

«Я стараюсь всегда быть на стороне жителей, следую принципу — житель всегда прав. Мы в Солнечногорске получили много сигналов по отоплению. Я поручил в течение двух суток привезти сюда БМК, чтобы ситуацию стабилизировать. Мы их устанавливали в самый мороз, было -26. Мужики эти — герои, обычные слесари. Сейчас они пошли по квартирам, где нет горячей воды. У нас есть инфоцентр, я вижу каждое сообщение. Задача — всю эту работу провести: поменять теплообменник, где он не работает, ликвидировать завоздушивания с УК и так далее. Пока тепло, мы должны всю остроту снять», — отметил губернатор.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

Андрей Воробьев также посетил микрорайон Центральный, где будет проводится расселение аварийных домов. Частично 17 домов там уже расселили, осталось 101 помещение. Буквально вчера было выдано 4 сертификата, с помощью которого люди могут приобрести жилье в любой точке Московской области.

«Пока достраивают дома под переселение, предлагаем отключить все байпасы и проводники, чтобы установить стабильное электроснабжение. С апреля уже начнем переселение. Уверен, что это ваша последняя зима здесь», — сказал губернатор

Андрей Воробьев добавил, что на комплексный ремонт пострадавших домов будут выделены дополнительные средства из бюджета региона.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

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