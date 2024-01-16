16 января 2024, 20:03
«Вижу каждое сообщение». Воробьев — о проблемах с отоплением в Солнечногорске
Губернатор Воробьев обсудил с жителями Солнечногорска проблемы отопления
Передвижные блочно-модульные котельные продолжают работать на территории Московской области для бесперебойного обеспечения тепла граждан. Четыре БМК установили на котельной «ГЭМЗ» в Солнечногорске. Сейчас в 52 многоквартирных дома, которые она отапливает, вернулось тепло. Губернатор Андрей Воробьев пообщался с местными жителями около одного из объектов на улице Вертлинская.
Глава региона подчеркнул, что для решения проблем с отоплением в Солнечногорске, «Газпром теплоэнерго» установил в округе дизельные блочно-модульные котельные. Также сделали и в Воскресенске.
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«Еще нам помог Питер — дал передвижные котельные на объекты, где требуется более высокая температура. На „ГЭМЗ“ мы тоже поставили БМК. Сегодня я приехал убедиться, что они работают, и очень надеюсь, что вы почувствовали разницу», — рассказал губернатор.
Сейчас утечки на сетях устранены, а котельная работает в штатном режиме. Для того, чтобы граждане чувствовали себя комфортно, специалисты ведут работы по гидравлике.
В ходе рабочей поездки губернатор посетил Екатерину Козелкову в доме № 32 по улице Колхозная. Многоквартирный дом отапливает котельная «ГЭМЗ». Женщина рассказала, что в квартире стало заметно теплее, но остались некоторые проблемы с горячей водой.
«Сейчас мы ребят из „Газпром теплоэнерго“ отправили менять фильтры, чтобы вода была горячее», — отметил Андрей Воробьев.
Кроме того, глава региона пообщался с детьми и воспитателями детского сада № 10. Его также отапливает котельная «ГЭМЗ». 9 января в учреждении отключили отопление, но после подключения БМК тепло вернулось.
Всего из 63 учреждений образования в городском округе Солнечногорск 59 работают в штатном режиме, в трех есть дежурные группы, а Гимназию № 6 открыли для старших классов.
«Я стараюсь всегда быть на стороне жителей, следую принципу — житель всегда прав. Мы в Солнечногорске получили много сигналов по отоплению. Я поручил в течение двух суток привезти сюда БМК, чтобы ситуацию стабилизировать. Мы их устанавливали в самый мороз, было -26. Мужики эти — герои, обычные слесари. Сейчас они пошли по квартирам, где нет горячей воды. У нас есть инфоцентр, я вижу каждое сообщение. Задача — всю эту работу провести: поменять теплообменник, где он не работает, ликвидировать завоздушивания с УК и так далее. Пока тепло, мы должны всю остроту снять», — отметил губернатор.
Андрей Воробьев также посетил микрорайон Центральный, где будет проводится расселение аварийных домов. Частично 17 домов там уже расселили, осталось 101 помещение. Буквально вчера было выдано 4 сертификата, с помощью которого люди могут приобрести жилье в любой точке Московской области.
«Пока достраивают дома под переселение, предлагаем отключить все байпасы и проводники, чтобы установить стабильное электроснабжение. С апреля уже начнем переселение. Уверен, что это ваша последняя зима здесь», — сказал губернатор
Андрей Воробьев добавил, что на комплексный ремонт пострадавших домов будут выделены дополнительные средства из бюджета региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Андрей Воробьев
Отопление
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