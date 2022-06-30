Вице-спикер Госдумы подарил кресла-коляски детям из центра «Созвездие» в Красногорске

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов посетил организацию по поручению руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого. Двум воспитанницам партия подарила инвалидные кресла.

Образовательный центр «Созвездие» в Красногорске помогает детям с особенностями развития и нарушениями поведения. Психолого-медико-педагогическое обследование в центре проходят более четырех тысяч детей с разными особенностями здоровья. С ними работают кандидаты и доктора наук, почетные работники сферы образования и профессора.

Две воспитанницы центра получили в подарок инвалидные кресла от ЛДПР. Борис Чернышов отметил, что поддерживать семьи и детей, которые потеряли дома, сейчас особенно важно.