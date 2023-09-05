Подмосковье 05 сентября 2023, 16:55 Вице-спикер Госдумы и детский омбудсмен ДНР проверили пункт размещения жителей Донбасса в Клину Фото: администрация Клина

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У школьников Донбасса, которые живут в пункте временного размещения в Клину, начался учебный год. Их навестили вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко, сообщила глава округа Алена Сокольская.

С 22 февраля 2022 года через пункт в Клину прошли около тысячи детей и подростков. Часть из них вернулись на родину, другие остались в Клину.

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Школа находится в шаговой доступности от ПВР. На территорию пункта гости попали только после тщательного досмотра. Ребята показали им, в каких корпусах они живут, условия для образования, развития и полезного досуга.

«Здесь детям гарантирована безопасность. И созданы условия для развития. Тут школа рядом. Педагоги, а не удаленка. Множество кружков на любой вкус. Если ребенок в Донецке и Луганске занимался спортом и искусством — тут все это готовы предложить, помочь и поддержать», — заявила Федоренко.

Фото: администрация Клина Фото: администрация Клина Фото: администрация Клина Фото: администрация Клина

«Я увидела, что здесь не по разнарядке организована эта работа. Что здесь к ним как к родным относятся, как мы заботились бы о своих детях. Стараются внимательно подойти к каждому. Учебники, тетради, кому нужны спортивные вещи, одежда. Ясно, что родители не могут часто навещать детей, поэтому постарались каждого обеспечить мобильными телефонами. Помощь детям здесь оказывают все, включая предпринимателей, и мы тоже готовы поучаствовать в решении всех их вопросов», — добавила Кузнецова.

Федоренко и Кузнецова заметили, что дети рассказывают не только о жизни в Клину, но и о том, как жили в Донбассе. Ребята вспомнил разрушенные школы, погибших, снаряды.

«Мы сегодня разговаривали с детьми и они сами рассказывали, как рядом с ними рвутся снаряды, как они попадают не по военным объектам — они попадают по школам, по больницам и по дворам, где бегают дети», — сообщила Кузнецова.

Федоренко подтвердила, что сейчас ведутся переговоры о размещении в Клинском ПВР еще одной группы детей с Донбасса.

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