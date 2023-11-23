Подмосковье 23 ноября 2023, 16:24 Вице-губернатор Подмосковья Роман Каратаев наградил отличившихся сотрудников полиции Главное управление региональной безопасности Московской области

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Семинар-совещание, посвященный 100-летию службы участковых уполномоченных полиции МВД России, состоялся во дворце спорта «Триумф» в Люберцах. Во время торжественной церемонии вице-губернатор Московской области Роман Каратаев поздравил и наградил сотрудников полиции.

За заслуги перед обществом награды «За доблесть и мужество» вручили капитану полиции Николаю Жидецкому, старшему лейтенанту Александру Корольскому и майору Александру Чегодайкину.

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Кроме того, еще семь сотрудников участковых уполномоченных полиции отметили благодарностью губернатора Московской области за службу.

Напомним, служба участковых уполномоченных полиции была создана в 1921 году с целью поддержания порядка на местах, предупреждения преступлений и защиты прав граждан. Участковые уполномоченные стали образцом стабильности и безопасности для жителей районов, где они осуществляли свою деятельность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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