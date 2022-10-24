Вице-губернатор Подмосковья назвала дату зачисления первых выплат мобилизованным | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 12:52 Вице-губернатор Подмосковья назвала дату зачисления первых выплат мобилизованным Каклюгина: первые выплаты денежного довольствия мобилизованным начислят 10 ноября Пресс-служба губернатора Московской области

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Денежное довольствие мобилизованным военнослужащим в размере 195 тысяч рублей назначается с даты издания приказа о зачислении в воинскую часть. Его выплачивают в течение всего периода военной службы, включая сроки подготовки и боевого слаживания, сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что поручение о ежемесячной выплате мобилизованным президент РФ подписал на минувшей неделе. Его размер составит 195 тысяч, помимо этого, предусмотрены дополнительные надбавки за эффективность.

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«Выплачивает это денежное довольствие Минобороны. Ежемесячно по 195 тысяч рублей. Первые выплаты пойдут 10 ноября. И далее ежемесячно, с 10-го по 20-е число каждого месяца, будет производиться эта выплата», — сказала вице-губернатор.

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Деньги будут начислять на карту «Мир». Мобилизованные, которые должны платить алименты, но отправились в зону проведения спецоперации, будут перечислять деньги из своих зарплат, напомнила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.