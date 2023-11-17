Подмосковье 17 ноября 2023, 04:00 Двух школьников из Орехово-Зуева наградили медалями за спасение людей Министерство образования МО

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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина наградила двух школьников из Орехово-Зуева и еще одного из Люберец медалями Совета Федерации «За проявленное мужество». Об этом сообщили в Минобразования региона.

«В этом году мы награждаем за подвиги двух мальчиков из Орехово-Зуевского городского округа: Александра Самарина из школы № 12 и Александра Иванова из Дрезненской школы № 1», — рассказала Каклюгина.

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В июне 16-летний Александр Самарин спас тонущего на озере Голубое человека. Во время купания у мужчины свело ногу.

В июле восьмиклассник Александр Иванов спас семилетнюю девочку из пожара в Дрезне. Он вывел ребенка из дома и тушил огонь вместе с братом до приезда спасателей.

Четвероклассник Гордей Рыбаков из люберецкой гимназии № 18 спас тонущую девочку.

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