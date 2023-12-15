Подмосковье 15 декабря 2023, 13:09 Вице-губернатор Подмосковья Каратаев объяснил важность закона о запрете деятельности недобросовестных руководителей УК Главное управление региональной безопасности Московской области

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Госдума РФ приняла закон, согласно которому недобросовестным руководителям управляющих компаний запрещается работать в этой сфере повторно. Им просто не будут давать лицензию. Инициативу предложило Главное управление региональной безопасности Московской области. Вице-губернатор региона Роман Каратаев объяснил важность закона.

«Такие компании некачественно оказывали ЖКУ и накапливали долги перед ресурсоснабжающими организациями. В дальнейшем это приводило к банкротству управляющей организации и аннулированию лицензии. Учредителей это не останавливало, и они создавали и лицензировали новое юридическое лицо, после чего дома переходили в управление вновь созданной компании под новой вывеской, и весь цикл начинается заново», — заявил Каратаев.

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Также изменения внесли в Жилищный кодекс РФ. Например, ужесточили лицензионные требования к лицам, осуществляющим управление МКД. Недобросовестных лиц будут заносить в специальный реестр.

Теперь у руководителя УК должны отсутствовать неснятая или непогашенная судимость за экономические преступления, а также средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, штрафы за нарушение требований по лицензии в течение трех лет и информация о банкротстве. Если человек не попал в реестр, он сможет создать управляющую компанию.

Закон вступил в силу в сентябре следующего года.

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