Подмосковье 03 августа 2023, 17:54 Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина вручила дипломы магистрам Государственного университета просвещения Пресс-служба министерства образования Московской области

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Вручение дипломов выпускникам кафедры государственных закупок Государственного университета просвещения состоялась в Доме правительства Подмосковья. Документы им вручила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Как рассказали в Министерстве образования Подмосковья, кафедра была создана в Университете просвещения в 2016 году. За это время ее окончили более 230 человек.

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«В этом году диплом магистра получили 33 человека. Уверена, что полученные знания пригодятся выпускникам в профессиональной деятельности и станут импульсом для дальнейшего развития», — сказала в поздравительной речи вице-губернатор.

Выпускниками кафедры стали сотрудники органов государственной и муниципальной власти, а также специалисты в области закупок на предприятиях. Часть студентов продолжит обучение в аспирантуре и будет заниматься научной и педагогической работой.

Ранее губернатор поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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