Подмосковье 17 января 2024, 20:35 Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина презентовала IT-разработки региона на выставке «Россия» Пресс-служба министерства образования Московской области

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День цифровизации прошел на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. IT-разработки Подмосковья на стенде региона представила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

На территории Подмосковья в городской среде, ЖКХ, сельском хозяйстве, здравоохранении, экологии, транспорте, спорте и многих других сферах широко применяется искусственный интеллект. В общей сложности в регионе реализовано 30 проектов с использованием ИИ.

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Все эти разработки в IT-сфере Подмосковья представили министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.

«Искусственный интеллект в Подмосковье умеет с точностью 98% определять нелегальные торговые точки на улицах. Для этого он использует данные с камер системы „Безопасный регион“», — рассказала Ирина Каклюгина.

Она добавила, что незаконную торговлю помогают выявлять более 3,8 тысячи камер, расположенных в 57 городских округах. Благодаря реализации проекта удалось устранить свыше 3,8 тысячи нарушений.

Пресс-служба министерства образования Московской области

Система «Безопасный регион» также применяется для контроля чистоты в местах общественного пользования. В этом процессе участвуют почти шесть тысяч камер, расположенных на территории Подмосковья. Ежемесячно в регионе совершается более 200 тысяч проверок.

Ирина Каклюгина отметила и разработку в области спорта — контроль посещаемости спортивных объектов с использованием ИИ. Камеры помогают не только обеспечивать безопасность на стадионах, но и анализировать их загрузку, что значительно сокращает бумажную работу.

«Теперь посетителям ФОКа не нужно прикладывать карточки, в ручном учете посещаемости тоже необходимости нет — искусственный интеллект распознает лица спортсменов, а журнал посещаемости заполняется автоматически», — указала Ирина Каклюгина.

В прошлом году система работала в тестовом режиме, но уже в этом году планируется масштабирование проекта — его расширят на 50 объектов.

Пресс-служба министерства образования Московской области

Кроме того, Ирина Каклюгина представила платформу «Моя школа», которая включает электронные дневник, журнал и многую другую информацию, способствующую облегчению процесса обучения детей.

По итогам 2023 года Московская область стала лидером по применению ИИ. Об этом говорится в исследовании «Индекс интеллектуальной зрелости» регионов, которое было проведено по указу президента Владимира Путина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об искусственном интеллекте в транспортной отрасли.

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