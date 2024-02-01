Подмосковье 01 февраля 2024, 11:52 Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала о способе получения выплаты за съемное жилья для учителей Министерство образования Московской области

Читать 360tv в

Подмосковные учителя могут получить компенсацию аренды жилья. Подать заявление на получение поддержки можно с 1 февраля. Размер выплаты составляет 20 тысяч рублей.

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, выплату назначают для новых учителей, а также для тех, кто давно работает в школах. Претендовать на нее могут педагоги-предметники по самым востребованным дисциплинам.

Реклама

«С 1 февраля учителя Подмосковья, которые арендуют жилье, могут подать заявление на компенсационную выплату. Это новая мера поддержки, благодаря которой педагоги будут ежемесячно получать 20 тысяч рублей», — сказала она.

Подать заявку на получение поддержки можно через «Госуслуги». Узнать подробнее об условиях можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».