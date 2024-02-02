Подмосковье 02 февраля 2024, 18:22 Вице-губернатор Подмосковья Хромушин рассказал о работе оперативных групп по вопросам энергетики Министерство энергетики Московской области

Читать 360tv в

Уже неделю в Подмосковье проводят координационный региональный штаб по модернизации теплоснабжения. В Московской области работают четыре рабочие оперативные группы, которые выезжают в округа и определяют первоочередные потребности в модернизации. Об их работе рассказал вице-губернатор Подмосковья, министр энергетики Евгений Хромушин

«Как известно, где тонко там и рвется, для того чтобы система теплоснабжения впредь не давала сбоев, нам нужно свести воедино все ее самые „узкие“ места», — отметил Хромушин.

Реклама

По его словам, работа муниципальных штабов по теплу продемонстрировала свою неэффективность. Именно поэтому вопросы теплоснабжения жителей подняли на уровень регионального правительства.

«Мы работаем на опережение, не дожидаясь утверждения федеральной программы, и формируем региональную государственную программу объектов теплоснабжения группы риска», — подчеркнул министр.

В первую очередь вопросы теплоснабжения начали решать в Подольске, Балашихе, Мытищах, Орехово-Зуеве, Раменском, Красногорске и других округах.

По словам Хромушина, жители ждут конкретных решений и действий. Именно поэтому повторение ситуации с перебоями тепла недопустимо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».