Подмосковье 01 января 2024, 22:47 Вице-губернатор Подмосковья Хромушин исполнил мечту участника акции «Елка желаний» Вице-губернатор Подмосковья Хромушин устроил поездку мальчика из ДНР в Петербург

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Участник всероссийской акции «Елка желаний», 16-летний подросток из Тельмановского района Донецкой Народной Республики, с детства мечтал посетить Санкт-Петербург. О своей безответной любви к далекому городу юноша написал в записке, которую повесили на «Елку желаний» в Московской области. Шар с запиской молодого человека достался вице-губернатору Подмосковья Евгению Хромушину.

Юноша признался, что давно увлекается историей России и главные события страны происходили именно в Санкт-Петербурге — городе, который он давно хотел увидеть своими глазами.

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Вручить подарок, в который вошли билеты до северной столицы, а также сертификат на проживание в гостинице, Евгений Хромушин приехал лично домой к «мечтателю». Он вручил молодому человеку подарочный пакет, где лежали необходимые для поездки документы. Вице-губернатор Подмосковья попросил подростка после рассказать о своих впечатлениях от поездки.

Всероссийскую акцию «Елка желаний» организовали по инициативе президента России Владимира Путина. Каждый участник может исполнить заветную мечту того, кто нуждается в чуде больше всего.