Вице-губернатор Наталья Виртуозова посетила финальный день фестиваля «Jazzовые сезоны»

Вице-губернатор Наталья Виртуозова посетила финальный день VI международного фестиваля «Jazzовые сезоны». Она рассказала о мерах безопасности на мероприятии и о музыкантах.

«Мы предприняли все меры предосторожности. Проводим фестиваль с учетом требований Роспотребнадзора, с соблюдением дистанции. Приехало много гостей из Подмосковья и Москвы. Радость и музыка берут свое. Фестиваль состоялся, вчера было шесть тысяч человек, сегодня — еще больше. Гвоздем программы стало выступление знаменитых музыкантов Игоря Бутмана и Сергея Мазаева», — рассказала Наталья Виртуозова.

«Jazzовые сезоны»

Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман рассказал, что все артисты рады возвращению на фестивальные площадки.

«Мы очень соскучились именно по зрителям, по сцене. Мы делали какие-то домашние записи, делали онлайн. Но зрители, аплодисменты — это то, чем мы питаемся, что нас радует больше всего. Поэтому мы очень рады нашей аудитории, улыбкам и хорошему настроению», — отметил он.

Мероприятие состоялось на территории Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские», открытого на базе бывшей дворянской усадьбы «Горки». Виртуозова осмотрела усадебные угодья, построенные в начале XIX века.

В предреволюционные годы поместьем владели известная благотворительница Зинаида Морозова и ее муж — московский градоначальник Анатолий Рейнбот. В последние годы своей жизни здесь часто бывал Владимир Ленин, здесь же он скончался. После его смерти усадьбу занимала семья его брата Дмитрия Ильича до 1949 года.

«Усадьба уникальна даже именно в интерьерном виде, столько интересных вещей сохранилось — это удивляет и восхищает. Сюда нужно обязательно приехать. Это такая шкатулочка со множеством сюрпризов. Здесь вся наша история, начиная с царских времен и заканчивая советской эпохой», — сказала Виртуозова.