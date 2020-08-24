Вице-губернатор Наталья Виртуозова посетила финальный день фестиваля «Jazzовые сезоны»
«Мы предприняли все меры предосторожности. Проводим фестиваль с учетом требований Роспотребнадзора, с соблюдением дистанции. Приехало много гостей из Подмосковья и Москвы. Радость и музыка берут свое. Фестиваль состоялся, вчера было шесть тысяч человек, сегодня — еще больше. Гвоздем программы стало выступление знаменитых музыкантов Игоря Бутмана и Сергея Мазаева», — рассказала Наталья Виртуозова.
Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман рассказал, что все артисты рады возвращению на фестивальные площадки.
«Мы очень соскучились именно по зрителям, по сцене. Мы делали какие-то домашние записи, делали онлайн. Но зрители, аплодисменты — это то, чем мы питаемся, что нас радует больше всего. Поэтому мы очень рады нашей аудитории, улыбкам и хорошему настроению», — отметил он.
Мероприятие состоялось на территории Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские», открытого на базе бывшей дворянской усадьбы «Горки». Виртуозова осмотрела усадебные угодья, построенные в начале XIX века.
В предреволюционные годы поместьем владели известная благотворительница Зинаида Морозова и ее муж — московский градоначальник Анатолий Рейнбот. В последние годы своей жизни здесь часто бывал Владимир Ленин, здесь же он скончался. После его смерти усадьбу занимала семья его брата Дмитрия Ильича до 1949 года.
«Усадьба уникальна даже именно в интерьерном виде, столько интересных вещей сохранилось — это удивляет и восхищает. Сюда нужно обязательно приехать. Это такая шкатулочка со множеством сюрпризов. Здесь вся наша история, начиная с царских времен и заканчивая советской эпохой», — сказала Виртуозова.