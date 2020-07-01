Вице-губернатор Наталья Виртуозова проголосовала по Конституции

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова проголосовала по поправкам к Конституции. 1 июля она была с рабочей поездкой в Зарайске, где и приняла участие в голосовании.

Наталья Виртуозова 1 июля посетила Коломну и Зарайск, чтобы проверить готовность городов к туристическому сезону.

В Зарайске вице-губернатор открыла после реконструкции памятник участникам локальных конфликтов. После этого Виртуозова отправилась на участок, чтобы исполнить гражданский долг.

Голосование проходило в избирательном участке, организованном в зарайском лицее № 5. Его подготовили в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: на участке все были в масках и других средствах защиты, проверка документов проходила бесконтактно.

Участок в Зарайске, как и все остальные, будет работать до 20:00 1 июля. Это заключительный день голосования по Конституции.

Принять участие в голосовании по поправкам к Конституции могут все совершеннолетние россияне, за исключением тех, кто признан недееспособным или содержится в местах лишения свободы по приговору суда.