Подмосковье 12 мая 2023, 13:37 Свыше 80 объектов образования в Подмосковье отремонтируют к сентябрю фото минстроя мо

Читать 360tv в

Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков провел совещание по вопросу капитального ремонта детских садов и школ, которое состоялась в Доме Правительства Московской области, сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса. В собрании, которое прошло в формате видеоконференцсвязи, участвовали глава ведомства Владимир Локтев, министр образования Московской области Илья Бронштейн, представители других ведомств и главы городских округов Подмосковья.

В 2022 году началась масштабная федеральная программа «Модернизация школьных систем образования». Цель проекта заключается в создании безопасной, комфортной и современной среды в учебных заведениях. В этом году в регионе будут обновлены 63 школы в 32 городских округах. Глава регионального министерства образования Илья Бронштейн подчеркнул, что все работы должны быть завершены до начала учебного года, чтобы 1 сентября дети вернулись в свои школы.

Реклама

«На всех объектах ремонты в активной стадии. Подрядчикам необходимо до 31 мая заключить договоры на поставку оборудования с длительными сроками поставки», — отметил министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В ходе капремонта рабочие обновляют инженерные системы, проводят ремонт крыш и фасадов зданий. Кроме того, в учебных заведения будут модернизированы образовательные программы и материально-техническая база, в кабинетах появится новое учебное оборудование.

Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков подчеркнул, что все объекты должны быть сданы в срок до 15 августа. Также представитель властей отметил, что новое качество образования для детей будет введено в регионе по многочисленным запросам родителей.

Также участники совещания затронули вопрос о ходе капитального ремонта детских садов. В этом году запланировано обновление 27 объектов дошкольного образования в регионе.

«Задача администраций обеспечить своевременную оплату аванса (подрядчикам — прим.ред.) для увеличения темпов работ с ежемесячным приростом до 20% строительной готовности», — рассказал первый заместитель министра строительного комплекса Марат Сибатулин.

В ходе собрания перед главам городских округов поставили задачу обеспечить строительную готовность всех объектов образования не менее 40% до 31 мая, а также своевременную закупку и поставку необходимых материалов. Участниками совещания отметили, что все возникающие вопросы должны решаться оперативно при взаимодействии с профильными министерствами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ в регионе откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».