Важное 29 января 2024, 12:27 Андрей Воробьев предложил назначить вице-губернатора Евгения Хромушина министром энергетики Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области

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Андрей Воробьев предложил выдвинуть вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, помимо его основной должности, на позицию областного министра энергетики. Занимавший ее Александр Самарин станет советником губернатора.

«Прошу Мосолбдуму рассмотреть вопрос назначения Евгения Хромушина вице-губернатором и министром энергетики. Дело в том, что сейчас мы приступаем к трансформации и модернизации и тепловой энергии, и электрической энергии», — сообщил Андрей Воробьев.

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По его словам, масштабная работа потребует привлечения новых участников команды, которые должны за текущий отопительный сезон — два-три месяца — полностью провести анализ тепловой системы, выявить все риски.

«Я знаю, что в этом анализе участвуют и главы, и руководители теплосетей. Мы должны четко понимать, что в первую очередь необходимо будет предпринять и в части концессии, и в части ремонта, и в части модернизации тепловой энергии», — добавил губернатор.

Основная задача — обеспечить дополнительные трансформации в тепло- и энергоснабжении, модернизации всей инфраструктуры, подытожил Андрей Воробьев. Обратившись к Мособлдуме, он попросил депутатов поддержать кандидатуру на ближайшем заседании.

«Александр Самарин займет позицию моего советника для того, чтобы в оперативном режиме уделить особое внимание всем тем муниципалитетам, локациям, которые мы знаем. И Солнечногорск, и Воскресенск, и Пушкино, и Электросталь», — сказал он.

Александр Самарин на должности советника губернатора будет заниматься оперативной работой по наиболее сложным локациям вместе с концессионерами и муниципальными теплосетями, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение.

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