Подмосковье 21 июля 2023, 15:07 Витебские ковры начнут производить в Подмосковье к концу года компания «Витебские ковры»

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Белорусская компания «Витебские ковры» запустит производство на территории индустриального парка «Есипово». Новое предприятие заработает уже к концу года.

«Для своего предприятия компания выбрала формат „Подмосковье индастриал“ в комплексе „Индастриал сити“. Запустить в работу склад готовой продукции, а также первую линию производственного цеха планируется в четвертом квартале 2023 года», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Объем инвестиций в реализацию проекта на первом этапе составит более 20 миллионов рублей.

«В России у нас около 20 контрагентов, с которыми мы сотрудничаем много лет. Продукцию нашего предприятия можно встретить на полках крупных сетевых магазинов по всей стране. Чтобы оперативнее выполнять заказы, решили запустить производство в Подмосковье», — говорит генеральный директор ОАО «Витебские ковры» Артем Лоханкин.

Компания работает уже 120 лет назад. Сначала это была прядильная фабрика, затем производство ковровов и плюшевых изделий. Сейчас предприятие производит порядка 18 миллионов квадратных метров ковровой продукции в год. За трендами следят дизайнеры — коллекции отличаются цветом, размерами и структурой.

«В Белоруссии у компании производство полного цикла: от изготовления сырья до упаковки готовой продукции. В индустриальный парк „Есипово“ ковровые изделия будут поставляться в 25-метровых рулонах, здесь их будут нарезать и упаковывать. В перспективе мощности будут увеличены», — добавил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям.

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