Подмосковье 14 сентября 2023, 18:01 Вишняковский родник благоустроили в Балашихе Телеканал «360»

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Родник в микрорайоне Никольско-Архангельский в Балашихе открыли после благоустройства. Обновление выполнили по результатам голосования жителей на портале «Добродел». Вишняковский родник выбрали около 13 тысяч человек.

Родник очистили, заменили лестницу с перилами, сливную систему, колодец и трубы. Обустроили площадку для жителей, которые придут сюда за водой. Отремонтировали беседку.

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«Самым важным было полностью отремонтировать спуск к роднику. Раньше было сложно добраться до него, особенно в осенне-зимний период, а теперь таких трудностей не будет», — сказал председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин.

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Вода из родника пригодна для питья: из каждого источника, который благоустраивают по губернаторской программе, сначала берут пробы для химического анализа. Специалисты также отметили, что вода содержит уникальные микроэлементы и минералы.

На территории высадили сирень. В планах — установить освещение, поставить лавочки и урны.

Программа «Родники Подмосковья» реализуется в Московской области с 2017 года. Генеральный партнер — международный благотворительный фонд «Экология для всех», который и является заказчиком работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.

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