Подмосковье 27 июня 2023, 16:58 Вишняковский пруд в Балашихе очистят и обустроят для отдыха

Читать 360tv в

Вишняковский пруд очистят в микрорайоне Никольско-Архангельский. Жители Балашихи смогут отдыхать там после благоустройства.

Работы на Вишняковском пруду ведутся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер».

Реклама

«У жителей большой запрос на отдых возле воды, прогулки. В Подмосковье действует программа по очистке прудов и озер», — сказал губернатор.

Также в округе по инициативе Управления экологии и природопользования администрации Балашихи проходит экологическая акция «Вода России». Последняя прошла около пруда «Пятачок» в микрорайоне Новое Павлино 24 июня. Волонтеры собрали более 80 мешков мусора.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».