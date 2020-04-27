Вишневый сад площадью более 100 га появится в Коломне. Там будут выращивать более 30 сортов ягоды

В Коломенском городском округе высадили 30 сортов вишни. Лучшие деревья посадят на площади более 100 гектаров. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Сельскохозяйственное предприятие «Коломенская ягода» в следующем году высадит 30 сортов ягоды в вишневом саду площадью более 100 гектаров.

«В Коломенском округе идет возрождение вишневых садов. Сельхозпредприятие „Коломенская ягода“ в этом сезоне высадило более 30 отечественных сортов вишни. Хозяйство нацелено на получение высокой урожайности и выращивание посадочного материала с последующей посадкой в будущем году в производственный сад площадью более 100 гектаров», — отметил министр.

Вишневые деревья будут изучать для получения эффективных урожаев в районах Московской области с благоприятными условиями для выращивания вишни. Коломна входит в число таких мест.

«Отмечу, что Коломенский район обладает благоприятными природно-климатическими условиями для возделывания ягодной продукции. Здесь всегда выращивали землянику садовую, малину, крыжовник, ежевику, облепиху, высаживали вишневые сады. И сейчас для этих целей ягодоводческие хозяйства возделывают сельхозземели, которые не использовались более 20 лет», — уточнил Андрей Разин.