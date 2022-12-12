Подмосковье 12 декабря 2022, 23:53 Вишневый сад площадью 110 гектаров появится в Коломне

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Самый большой вишневый сад Подмосковья расположится в деревне Коробчево в Коломне. Его площадь достигнет 110 гектаров.

Коломна является наиболее благоприятным районом для выращивания вишни. Объем инвестиций в проект по возведению сада уже превысил 50 миллионов рублей.

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На базе крестьянско-фермерского хозяйства «Екатерининские Сады» осенью этого года был заложен вишневый сад площадью 20 гектаров. Весной 2023 года планируется высадка еще 24 гектаров вишневых деревьев. Предположительно, к осени следующего года площадь сада увеличится до 110 гектаров.

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«Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области предприятию был выделен грант „Агростартап“ в 3 миллиона рублей, на которые были приобретено более 8 тысяч отечественных саженцев вишни. После выхода на проектную мощность в 2027 году хозяйство планирует производить свыше 700 тонн вишни в год», — заявил курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Кроме того, в Коломне также посадили 15 гектаров черной смородины. Ожидается, что в 2023 году площадь этих насаждений увеличится до 25 гектаров.

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