Виртуальный помощник «Алиса» расскажет жителям Подмосковья о газовой безопасности

Узнавать про газовую безопасность в Московской области станет еще удобнее. Там теперь доступен виртуальный консультант, который работает на платформе «Яндекс.Алиса». Эта программа будет работать на любом гаджете, в который изначально встроена «Алиса». Она сможет рассказать все подробности о том, как правильно эксплуатировать газовое оборудование, чтобы на первом месте была человеческая безопасность.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, работа голосового помощника сделает информирование людей о газовом оборудовании намного быстрее и проще. Можно будет узнать, когда запланировано новое техническое обслуживание, проверить состояние лицевого счета, узнать все о порядке действий при обнаружении запаха газа. Кроме того, помощник даже сможет вызвать на место аварийную бригаду.

«Цифровизация для наших клиентов — это прежде всего удобство. Именно поэтому мы научили „Алису“ помогать нашим абонентам получать нужную информацию в простой и доступной форме, а также чтобы можно было в любой удобный момент заказать интересующие услуги», — рассказал о новом сервисе генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Для использования сервиса необходимо активировать голосовую команду в «Алисе». Далее, чтобы запустить чат-бот, нужно воспользоваться ключевой фразой: «Запусти чат с „Мособлгазом“» и следовать инструкции голосового помощника. «Алиса» предложит продиктовать номер лицевого счета, а для авторизированных пользователей будет достаточно адреса или номера мобильного телефона. Передать данные помощнику можно как голосом, так и вручную.