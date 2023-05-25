25 мая 2023, 17:58
Виртуальный музей истории ЗАГС открылся в Подмосковье
Музей истории ЗАГС Московской области был открыт в Лобне 24 мая 2018 года, а спустя ровно пять лет стала доступна его электронная версия. Желающие могут совершить виртуальный тур по оцифрованным фондам хранилища.
В виртуальном музее собрано множество интересной информации. Например, можно узнать о старинных свадебных обрядах и традициях, отношениях в семье до христианства и браке по договору. Есть информация про домострой и появление ЗАГС.
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Цифровые залы музея приглашают гостей на тематические выставки «Взгляд сквозь столетия», «Тайны свадебного букета» и другие.
На сайте также собрано много важного о праздниках, мероприятиях и ежедневной работе органов ЗАГС.
Попасть в виртуальный музей можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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