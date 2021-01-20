Виртуальный концерт проведет подмосковный музей «Новый Иерусалим»

Виртуальный зал музея «Новый Иерусалим» в Истре покажет трансляцию концерта классической музыки прославленного камерного оркестра Musica Viva. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.

Трансляция концерта камерного оркестра Musica Viva пройдет в виртуальном концертном зале музея «Новый Иерусалим» 22 января. Музыканты выступят вместе с художественным руководителем оркестра Александром Рудиным из Концертного зала имени П. И. Чайковского.

Музыканты исполнят произведения И. С. Баха, концерт для скрипки с оркестром ми мажор, BWV 1042, Й. Гайдна, концерт №1 для виолончели с оркестром до мажор, Hob. VIIb/1, В. А. Моцарта и другие произведения.

Билеты на концерт можно купить на сайте музея.

Виртуальный концертный зал на базе музея «Новый Иерусалим» создали в рамках реализации программы «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Это второй виртуальный зал в Подмосковье. Первый открылся в прошлом году в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского.