Виртуальный консультант начал работу в мобильном приложении ЦППК | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 16:13 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Виртуальный консультант начал работу в мобильном приложении ЦППК

Читать 360tv в

Виртуальный помощник ЦППК начал работать через мобильное приложение. Это очень удобная система, которая способна ответить на многие вопросы пользователей и зарегистрировать их обращения. Пользователи смогут получить актуальную информацию о работе самого мобильного приложения, о том, как купить и оформить билеты, какие действуют льготы при перевозках и о многом другом.

Виртуальный консультант может зарегистрировать многие обращения пассажиров. Например, о работе валидаторов, турникетов и подвижного состава. Каждое из таких обращений позже рассмотрит специалист компании.

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Найти консультанта можно в разделе «Информация» мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК». Потом нужно нажать на кнопки «Контакты» и «Чат-бот». В поездах на Киевском направлении размещаются стикеры, QR-коды, на которых происходит направление к виртуальному консультанту. Пока система запущена только в тестовом режиме. Чтобы улучшить ее работу, пассажиры могут задать виртуальному помощнику множество вопросов. Таким образом получится повысить его компетентность и усовершенствовать поддержку пользователей.

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