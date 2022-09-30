Виртуальный консультант начал работать на сайте ЦППК | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 17:06 Поделиться Telegram

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Viber Виртуальный консультант начал работать на сайте ЦППК

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На сайте ЦППК начал работу виртуальный консультант. Это система, которая отвечает на вопросы пользователей. В середине сентября компания запустила ее в собственном мобильном приложении, теперь она стала доступна и на сайте перевозчика.

Виртуальный консультант поможет узнать информацию про покупку билетов, срок действия, виды абонементов, места покупки проездных документов и многое другое. Также он помогает пользователям понять, что делать в случае утери абонементов, узнать условия возвратов.

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Сейчас система работает в тестовом режиме. Для улучшения ее работы пассажиров призвали активно пользоваться новой функцией.

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Ранее виртуальный консультант начал работать в приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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