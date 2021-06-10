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    10 июня 2021, 10:45

    Виртуальный эксперт помог 150 тысячам жителей Подмосковья узнать о доступных им льготах

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Почти год в Подмосковье работает виртуальный эксперт, помогающий жителям узнавать о положенных им мерах социальной поддержки. Это онлайн-система на портале госуслуг. Ей воспользовались 150 тысяч человек, отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

    Виртуальный эксперт помог 150 тысячам жителей Подмосковья узнать о доступных им льготах | Изображение 1

    По его словам, с января к виртуальному эксперту обратились 20 тысяч жителей Московской области.

    Умное решение предлагает заявителю ответить на вопросы. После этого он получает выписку с перечнем подходящих социальных мер

    Максим Рымар.

    Право на меры социальной помощи сейчас есть более чем у 2,5 миллиона жителей Подмосковья.

    Виртуальный эксперт помог 150 тысячам жителей Подмосковья узнать о доступных им льготах | Изображение 2

    Воспользоваться таким сервисом можно будет по ссылке. Один из первых шагов — анкетирование.

    Затем сформируется выписка с указанием государственных или муниципальных услуг, а также сроков их получения.