Виртуальный эксперт помог 150 тысячам жителей Подмосковья узнать о доступных им льготах
Почти год в Подмосковье работает виртуальный эксперт, помогающий жителям узнавать о положенных им мерах социальной поддержки. Это онлайн-система на портале госуслуг. Ей воспользовались 150 тысяч человек, отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.
По его словам, с января к виртуальному эксперту обратились 20 тысяч жителей Московской области.
Умное решение предлагает заявителю ответить на вопросы. После этого он получает выписку с перечнем подходящих социальных мер
Право на меры социальной помощи сейчас есть более чем у 2,5 миллиона жителей Подмосковья.
Воспользоваться таким сервисом можно будет по ссылке. Один из первых шагов — анкетирование.
Затем сформируется выписка с указанием государственных или муниципальных услуг, а также сроков их получения.