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    18 ноября 2021, 14:47

    Виртуальный двойник Музейно-выставочного центра Реутова появился в Сети

    Фонды Музейно-выставочного центра Реутова полностью оцифровали

    Ольга Назаркина

    Все фонды Музейно-выставочного центра в Реутове перевели в электронный формат. Теперь 100% экспонатов основного фонда доступны в Сети, ознакомиться с ними можно из любой точки мира, сообщили в пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

    Виртуальный двойник Музейно-выставочного центра Реутова появился в Сети

    По словам главы отдела культуры и молодежной политики администрации Реутова Анастасии Николаенко, количество посетителей центра растет, несмотря на продолжающуюся пандемию, в том числе и за счет посещения сайта. Там пользователи могут посмотреть видеоролики с разными виртуальными экскурсиями.

    Виртуальный двойник Музейно-выставочного центра Реутова появился в Сети | Изображение 1Источник фото: Алексей Оводов

    «Мы построили виртуальную экскурсию как реальную: сначала вы услышите рассказ экскурсовода, а затем сможете самостоятельно рассмотреть все экспонаты под спокойную музыку. Так мы решили создать у зрителей ощущение, что они пришли к нам в гости», — отметила она.

    Виртуальный двойник Музейно-выставочного центра Реутова появился в Сети | Изображение 2Источник фото: Алексей Оводов

    Николаенко напомнила, что Реутов ранее стал участником национального проекта «Культура», целью которого является расширение доступности учреждений культуры и возможностей участия жителей в создании культурных ценностей.

    В рамках этого проекта также будет организована и цифровизация школ искусств городского округа. Такой контент востребован у местных жителей.

    Виртуальный двойник Музейно-выставочного центра Реутова появился в Сети | Изображение 3Источник фото: Алексей Оводов

    В прошлом году, по данным Николаенко, участниками культурно-досуговых и творческих мероприятий в Реутове стали 270 тысяч человек.