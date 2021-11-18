Виртуальный двойник Музейно-выставочного центра Реутова появился в Сети

Все фонды Музейно-выставочного центра в Реутове перевели в электронный формат. Теперь 100% экспонатов основного фонда доступны в Сети, ознакомиться с ними можно из любой точки мира, сообщили в пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

По словам главы отдела культуры и молодежной политики администрации Реутова Анастасии Николаенко, количество посетителей центра растет, несмотря на продолжающуюся пандемию, в том числе и за счет посещения сайта. Там пользователи могут посмотреть видеоролики с разными виртуальными экскурсиями.

Источник фото: Алексей Оводов

«Мы построили виртуальную экскурсию как реальную: сначала вы услышите рассказ экскурсовода, а затем сможете самостоятельно рассмотреть все экспонаты под спокойную музыку. Так мы решили создать у зрителей ощущение, что они пришли к нам в гости», — отметила она.

Источник фото: Алексей Оводов

Николаенко напомнила, что Реутов ранее стал участником национального проекта «Культура», целью которого является расширение доступности учреждений культуры и возможностей участия жителей в создании культурных ценностей.

В рамках этого проекта также будет организована и цифровизация школ искусств городского округа. Такой контент востребован у местных жителей.

Источник фото: Алексей Оводов

В прошлом году, по данным Николаенко, участниками культурно-досуговых и творческих мероприятий в Реутове стали 270 тысяч человек.