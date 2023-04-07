Подмосковье 07 апреля 2023, 14:31 Виртуальную выставку с подлинными документами времен Великой Отечественной войны подготовили в Подольске Фото: Подольский муниципальный архив

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Подольский муниципальный архив подготовил виртуальную выставку «Доброе зерно» о мерах социальной поддержки в годы Великой Отечественной войны. Подробнее рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Любой желающий может посетить виртуальную выставку «Доброе зерно» и узнать, как в годы Великой отечественной войны государство поддерживало нуждающихся жителей и семьи фронтовиков. В презентации собрали подлинные документы военных лет. Среди них можно найти протоколы заседаний, на которых принималось решение о выдаче помощи. Каждая ситуация рассматривалась индивидуально, а жизненные трудности подробно фиксировались в документах.

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