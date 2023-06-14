14 июня 2023, 17:55
Виртуальную выставку по истории производства швейных машин открыли в Подмосковье
Онлайн-экспозиция, посвященная истории производства швейных машинок в Подольске, открылась в Подмосковье. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.
«Виртуальная выставка „От Зингера до ПМЗ“ рассказывает о неразрывной связи Подольска с производством швейной машинки. Это изобретение, которое стало частью промышленной революции и позволило сделать переворот в быту большинства домохозяек», — говорит директор архива Елена Полканова.
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В 1900 году американская компания «Зингер» купила в Подольске участок, где построила первый в России завод по выпуску домашних швейных машинок. После революции производство было национализировано, что привело к приостановке деятельности на несколько лет. Первые советские экземпляры стали выпускаться в 1924 году, когда предприятие было переименовано в Подольский завод треста «Госшвеймашина». С этого времени машинки «Зингер» стали продавать сначала под маркой «Госшвеймашина», а затем, под маркой «ПМЗ».
Выставка подготовлена сотрудниками Подольского муниципального архива и доступна по ссылке.
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