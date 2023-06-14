Подмосковье 14 июня 2023, 17:55 Виртуальную выставку по истории производства швейных машин открыли в Подмосковье Фото: МКУ «Подольский муниципальный архив»

Читать 360tv в

Онлайн-экспозиция, посвященная истории производства швейных машинок в Подольске, открылась в Подмосковье. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«Виртуальная выставка „От Зингера до ПМЗ“ рассказывает о неразрывной связи Подольска с производством швейной машинки. Это изобретение, которое стало частью промышленной революции и позволило сделать переворот в быту большинства домохозяек», — говорит директор архива Елена Полканова.

Реклама

В 1900 году американская компания «Зингер» купила в Подольске участок, где построила первый в России завод по выпуску домашних швейных машинок. После революции производство было национализировано, что привело к приостановке деятельности на несколько лет. Первые советские экземпляры стали выпускаться в 1924 году, когда предприятие было переименовано в Подольский завод треста «Госшвеймашина». С этого времени машинки «Зингер» стали продавать сначала под маркой «Госшвеймашина», а затем, под маркой «ПМЗ».

Выставка подготовлена сотрудниками Подольского муниципального архива и доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».