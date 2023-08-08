08 августа 2023, 09:39
Виртуальную выставку об истории Коломны открыли в Подмосковье
Виртуальная выставка «Коломна ХХ века» пройдет в Подмосковье. Ее подготовили в архиве округа.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, на виртуальных экспозициях представили материалы из газеты «Коломенская правда» и архивные фотографии.
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«Онлайн-выставки подготовлены в преддверии празднования Дня города Коломны в сентябре 2023 года. Виртуальные прогулки начинаются с 40-х годов ХХ века. Далее посетители могут ознакомиться с жизнью города Коломна 50-х, 60-х и 70-х годов. В продолжение цикла опубликована выставка „Коломна 80-х годов ХХ века“, — рассказала начальник архивного отдела администрации Коломны Юлия Гладкая.
Ознакомиться с экспозицией можно по ссылке.
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