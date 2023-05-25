Подмосковье 25 мая 2023, 15:31 Виртуальная выставка об истории празднования последнего звонка в школах началась в Подмосковье Фото: архив Ступино

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Жителей Подмосковья приглашают на онлайн-выставку об истории празднования последнего звонка в школах. Экспозицию подготовил ступинский архивный отдел. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сейчас у многих воспоминания об этом празднике вызывают улыбку души. Ведь для каждого из нас школа — это один из важных этапов жизни, который проходит каждый ребенок. С ней связан не только учебный процесс, но и процесс взросления, успехи и неудачи, радость от побед и переживания от поражений и ошибок», — отметила начальник архивного отдела Акиньшина Инна Николаевна.

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Виртуальная выставка «Последний звонок» основана на документах: «Ступинская городская редакция газеты „Заря коммунизма“ и ее преемники». Ознакомиться с их оригиналами можно в читальном зале архивного отдела по адресу: город Ступино, поселок Михнево, улица Юности, 2.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье.

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