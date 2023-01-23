Подмосковье 23 января 2023, 10:15 Виртуальная выставка о жизни героя СССР Александра Белякова открылась в Подмосковье

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Архив Подмосковья подготовил виртуальную выставку о жизни героя СССР, генерала-лейтенанта и участника перелета Москва — Северный полюс — США Александра Белякова. Желающие смогут увидеть уникальные документы и материалы о его биографии.

На выставке представили документы из личного фонда героя, который насчитывает более 600 дел. Это материалы о жизни, учебе и подвигах Белякова.

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В 1936 году экипаж во главе с командиром Валерием Чкаловым совершил беспересадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, а в июне 1937-го они проделали путь через Северный полюс из Москвы в США. Протяженность полета превысила 8,5 километра. Этот подвиг показал мужество советских летчиков и развитость техники страны.

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