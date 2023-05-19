Подмосковье 19 мая 2023, 09:26 Виртуальная выставка ко Дню пионерии началась в Подольске Фото: МКУ «Подольский муниципальный архив»

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Столетнюю историю пионерии в Подольске представили на интерактивной выставке «На смену старшим, в борьбе уставшим, молодая рать идет», которую подготовил местный архив. В онлайн-экспозиции можно увидеть подлинные документы и старые фотографии.

В Мингосуправления Подмосковья рассказали, что на виртуальной выставке собраны отчеты директоров школ, решения сессии Климовского городского Совета депутатов трудящихся за 1943 год, письмо от Коммунистической партии Подольского городского совета за 1970 год, статьи газеты «Подольский рабочий» и другие архивные документы.

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«Пионерская организация Подольска существует с 1923 года и в этом году отмечает 100-летний юбилей. По документам можно увидеть и оценить помощь, которую оказывали пионеры в те далекие тяжелые годы», — отметила директор Подольского архива Елена Полканова.

Посмотреть онлайн-выставку можно на сайте администрации Подольска в блоке «Документы».

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