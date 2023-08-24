Подмосковье 24 августа 2023, 13:02 Виртуальная выставка к 80-летию победы в Курской битве открылась в Пушкино Unsplash

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Виртуальная выставка, подготовленная к 80-летию победы в Курской битве, открылась в Пушкино. По словам начальника архивного управления Натальи Ковалевой, в фонде архивного отдела округа хранятся анкеты участников Великой Отечественной войны. Среди них есть документы ветеранов Курской битвы. Именно им посвящена онлайн-экспозиция.

На выставке представлены анкеты участников битвы. Они были составлены либо самими фронтовиками, либо сотрудниками Пушкинского военкомата в конце 1980-х годов.

Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она стала одним из решающих сражений войны. Советские войска окончательно захватили стратегическую инициативу. Это ознаменовало коренной перелом в пользу СССР.

Посмотреть экспозицию можно на сайте администрации Пушкино в разделе архивного управления.

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