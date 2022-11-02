Виртуальная выставка архивных документов к 105-летию Октябрьской революции откроется в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 15:40 Виртуальная выставка архивных документов к 105-летию Октябрьской революции откроется в Подмосковье

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В Подмосковье в ближайшее время откроется выставка к 105-летию революции, она будет проходить онлайн. Она называется «1917 год на Московской земле: революция, власть, общество».

В ней представят множество уникальных экземпляров, которые могут рассказать об одном из основополагающих событий в жизни страны. Можно будет полностью окунуться в эти годы, познакомиться с проблемами, которые тогда существовали, и просто узнать о том, как же на самом деле становилась советская государственность.

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«В ней представлены электронные копии более 80 документов Московского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и Московского областного бюро Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые хранятся сегодня в Центральном государственном архиве нашего региона. Многие из них впервые выставляются на широкое обозрение», — сказала начальник Главного архивного управления Московской области Людмила Кондратова.

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Познакомиться с выставкой можно и через портал под названием «Архивы Московской области». Это информационный ресурс, на котором выставлены некоторые архивы, которые до сих пор хранятся. Например, о Великой Отечественной войне, о космосе, о становлении советской авиации, о развитии театров в былые годы и о многом другом.