Подмосковье 09 июня 2023, 14:41 Виртуальная прогулка по Семеновскому селу пройдет 10 июня в Подмосковье Фото: архив Ступино

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Ступинское село Семеновское отметит 10 июня свое 505-летие. В честь этого события архивисты подготовили виртуальную выставку «Село мое, село родное». Об том сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«День села — это самый любимый праздник года каждого его жителя, который любит и гордится своей малой Родиной. В сердце каждого любимый уголок занимает самое почетное место», — поделилась начальник архивного отдела Инна Акиньшина.

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Выставку подготовили на основании документов, хранящихся в администрации округа, отделе ЗАГС Ступинского района, комитете по культуре и организации досуга администрации округа, а также городской редакции газеты.

Посетить виртуальную выставку можно по ссылке.

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