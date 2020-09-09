Винтажную одежду и старинные предметы интерьера представят на блошином рынке в Нахабине

В Красногорске в эти выходные откроется блошиный рынок. Горожане смогут как купить интересные вещи, книги или предметы интерьера, так и продать.

Блошиный рынок будет работать в воскресенье 13 сентября с 10:00 до 16:00. Арт-резиденция разместится около дома № 24Б на улице Панфилов в Нахабине, сообщает сайт организатора.

«Арт-резиденция „АртНах“ открывает воскресный блошиный рынок в Нахабине. Приглашаем всех, кто хочет пристроить интересные старые вещи (стильная одежда, книги, старинные предметы декора, рукодельное творчество и так далее) в новые руки», — говорится в сообщении.

Для тех, кто хочет принять участие в мероприятии, нужно пройти регистрацию по WhatsApp или просто позвонить по номеру: 8(965)172-35-65.