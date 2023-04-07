Подмосковье 07 апреля 2023, 12:04 Виновных в загрязнении почв в Раменском округе привлекут к ответственности Фото Минэкологии МО.

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Незаконное размещение отходов в Раменском округе нанесло ущерб землям в размере 101 миллиона рублей. О нарушении природоохранного законодательства в Минэкологии Московской области сообщили из регионального Управления Росреестра.

«Инспекторы эконадзора совместно со специалистами аккредитованной лаборатории осмотрели участок в селе Загорново, указанный в обращении. В границах участка расположен пруд без названия, в его водоохранной зоне действительно незаконно размещены отходы, общая площадь навалов составляет около 4,5 тысячи квадратных метров», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Отмечается, что незаконная свалка состоит из малоопасных отходов, превышений предельно допустимой концентрации основных загрязняющих веществ в пробах не выявлено.

Результаты исследований направили в МУ МВД «Раменское» для выявления нарушителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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