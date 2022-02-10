Виновного накажут за комара-звонца в воде Павловского Посада

Главный инженер ГУП МО «Энергетик» понесет наказание за допущенные нарушения в эксплуатации системы водоснабжения Павловского Посада. Такое заявление сделали в пресс-службе компании.

Представители компании в экстренном порядке очистили, обеззаразили и проверили герметичность всех резервуаров чистой воды (РЧВ). Кроме того, они восстановили москитные сетки на вентиляционных патрубках. Специалисты «Энергетика» промыли магистральные водоводы, а также внутридомовые сети подачи холодной воды. Виновные в данном происшествии, как отметили в компании, понесут наказание.

«За допущенное нарушение в эксплуатации системы водоснабжения к главному инженеру ГУП МО „Энергетик“ Короткевичу Андрею Владимировичу применено дисциплинарное взыскание в виде выговора», — сказано в сообщении.

Кроме того, ГУП МО «Энергетик» извинился перед пострадавшими жителями Павловского Посада. Компания пообещала приложить максимум усилий, чтобы подобное больше не повторилось. Также, как отметили в пресс-службе организации, сотрудники, которые занимаются обслуживанием систем водоснабжения, получили методические рекомендации.

На днях жители Павловского Посада увидели личинки комаров на аэраторах смесителей. При этом некоторые в это же время замечали в воде плавающих червей. В связи с этим представители компании в срочном порядке переключили водоснабжение абонентов на другую насосную станцию. Сейчас, как отметили в ГУП МО «Энергетик», нормальное водоснабжение жителей Павловского Посада восстановили.