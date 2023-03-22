22 марта 2023, 13:36
Виновников незаконной свалки установят в Раменском округе
Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области нашли большую несанкционированную свалку в деревне Тимонино в Раменском округе. Виновников ищут.
«Предварительный осмотр показал, что отходы, в том числе и коммунальные, складированы между деревней Тимонино и Новорязанским шоссе на площади приблизительно 14 тысяч квадратных метров, высота свалки достигает нескольких метров», — сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
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Сотрудники аккредитованной лаборатории взяли пробы и провели необходимые исследования. Теперь специалистам предстоит установить нанесенный окружающей среде ущерб.
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Аналогичную свалку меньших размеров обнаружили в деревне Кузнецово. По факту попыток сброса отходов вблизи села Еганово в Раменском проводится доследственная проверка.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.
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Свалки
Минэкологии Подмосковья
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