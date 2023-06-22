Подмосковье 22 июня 2023, 09:28 Виновник незаконной свалки в Химках заплатит 20 миллионов рублей за ущерб почвам Фото из архива Минэкологии МО.

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Химкинский городской суд удовлетворил иск Минэкологии Подмосковья о возмещении ущерба, полученного от незаконной свалки около микрорайона Клязьма-Старбеево. Виновнику придется заплатить 20 миллионов рублей.

Нарушение зафиксировали экологи и полицейские. На месте незаконной свалки они обнаружили технику — экскаватор и самосвал, кузов которого был частично заполнен грунтом неизвестного происхождения.

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«Маркшейдерские исследования показали, что по вине нарушителя на трех земельных участках образованы навалы строительного мусора общей площадью свыше пяти тысяч квадратных метров и объемом более 2,6 тысячи кубометров», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Специалисты рассчитали ущерб, нанесенный почвам — он превысил 20 миллионов рублей. По решению суда, ответчик обязан будет возместить эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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