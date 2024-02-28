28 февраля 2024, 17:50
Виноградовское лесничество проверили на готовность к пожароопасному сезону в Подмосковье
Виноградовское лесничество проверили на готовность к пожароопасному сезону в Воскресенске и Раменском. Там для ликвидации возгораний будут использовать бензотехнику, беспилотники и многое другое.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, комиссия «Мособллеса» проверила состояние лесопатрульной техники, бензотехники, а также беспилотника. Все оборудование оказалось готово к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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В ведомстве добавили, что пожароопасный сзон начнется в первой-второй декаде апреля и продлится до октября.
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