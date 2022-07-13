Виноделы со всей России приедут на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье

Уже 5 августа под Истрой откроется главный гастрономический фестиваль Подмосковья — «Сыр. Пир. Мир». В течение трех дней на этой площадке представят свою продукцию свыше 300 фермеров со всей России, включая производителей вина.

Для гостей будет оборудован большой винный шатер, где можно будет продегустировать и приобрести продукцию более 20 ведущих российских производителей. В ассортименте будут присутствовать как традиционные виноградные, так и ягодные напитки и настойки. И даже то самое вино из одуванчиков.

Свыше 300 фермеров из 50 регионов России уже заявили о своем участии на фестивале. Среди них более чем 200 сыроварен. 6 августа они поборются между собой на конкурсе «Лучший сыр России», где будет представлено свыше 1000 образцов этого продукта. Подать заявку на участие в конкурсе или стать членом жюри можно до 15 июля.

В рамках фестиваля пройдет выставка сельскохозяйственной техники от Минпромторга, а также концерт, мастер-классы, детские программы и многое другое. Посетители смогут попробовать и купить самые разнообразные фермерские продукты: мясные изделия, мед, выпечку и хлеб, рыбу, крафтовое пиво и лимонад, всевозможные варенья и сладости, сухофрукты и цукаты.

Вход на фестиваль свободный. Адрес проведения: городской округ Истра, деревня Дубровское.

«Сыр. Пир. Мир» поможет производителям громко заявить о себе. Стоит отметить, что в Московской области фермеры получают целый ряд мер поддержки. Им доступны субсидии на модернизацию оборудования, помощь с выходом на маркетплейсы, а также льготные кредиты и предоставление поручительств.